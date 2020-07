Instagram

“As minhas filhas fazem hoje 27 anos. Aqui estão elas, num momento mudo de cumplicidade. Esta fotografia foi tirada em Buenos Aires numa das livrarias mais bonitas do mundo. A curiosidade que vemos nestes rostos, é a expressão que mais gosto de ver espelhada nos olhos lindos que ambas têm. São muito diferentes, muito bonitas e hoje, adultas que comandam os seus destinos, cheias de autonomia. Quando se é mãe de gémeos, o amor não se divide. Multiplica-se, tem somas únicas que preenchem cada músculo do meu coração. Amo-vos. Hoje e para sempre”, escreveu Júlia Pinheiro no Instagram para assinalar mais um ano de vida das suas filhas, Matilde e Carolina.

A apresentadora da SIC e o marido, Rui Pêgo, são ainda pais do locutor de rádio Rui Maria Pêgo. O marido de Júlia tem também outra filha, Sofia, nascida de uma relação anterior.

