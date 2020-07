Instagram

Cláudio Ramos é um pai orgulhoso e não esconde que a filha, Leonor, de 16 anos, é aquilo que de mais importante tem na sua vida. Mais uma vez, o apresentador de televisão recorreu às redes sociais para partilhar com os seus seguidores uma imagem amorosa da menina ainda bebé e declarar todo o seu amor.

“Ela, quando me cabia nos braços amparada pelas palmas da minha mão e eu embevecido com o melhor que tenho na vida. Ela, quando cheia de manhas palrava a pedir que os meus dedos a acalmassem ao tocar-lhes as costas suavemente como se fosse um teclado de piano, enquanto lhe cantava qualquer coisa. Ela, que adormecia serenamente depois de uma birra que fazia, quase sempre ao final da tarde, mas quando a ia meter na cama abria os olhos como se estivesse muito desperta e cheia de vontade de escutar o que se falava na sala... O cheiro, o espreguiçar miudinho, o respirar contra o peito, o coração a bater, o apertar dos dedos pequeninos prontos para agarrar tudo... saudades. Quando olho para esta fotografia percebo que mudou quase tudo, menos a forma como olho para a minha filha!”, começou por escrever Cláudio Ramos.

“Hoje, um amigo mandou-me esta fotografia. É bom ter amigos e registos destes, que nos remetem para o lugar que nos pertence. Para o lugar onde, aconteça o que acontecer, fomos colo. Temos colo! 🤍”, concluiu.

Recorde-se que Leonor é fruto do casamento de Cláudio Ramos com Susana Moniz. A união terminou depois do profissional de televisão perceber que tinha uma orientação sexual diferente, como o próprio confidenciou numa entrevista intimista com Daniel Oliveira para o Alta Definição. "Casei, tive uma filha, tive uma casa, mas depois veio tudo por aí abaixo. Eu não era uma pessoa resolvida (…) Achava que era heterossexual. Quando me apaixono é que descubro que há outra coisa, outro prazer sexual. É aí que a minha vida muda”, disse na altura. Ainda assim, o apresentador mantém uma boa relação de amizade com a ex-mulher e ela tem sido o seu grande apoio na educação de Leonor, que continua a viver em Vila Boim, no Alentejo, com a mãe.