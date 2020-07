Reprodução Instagram, DR

António Raminhos decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial, esta sexta-feira, 17 de julho. O humorista recuou no tempo mais concretamente até à altura em que a companheira, Catarina Raminhos, aguardava o nascimento da primeira filha do casal, Maria Rita, de nove anos.

"Coisas que encontro no meu telemóvel. A Catarina Raminhos com contrações, prestes a parir a Maria Rita e eu: 'espera! Vamos imortalizar este momento'", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que além de Maria Rita, António e Catarina Raminhos são pais de Maria Inês, de sete anos, e Maria Leonor, de quatro.

