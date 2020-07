Instagram

Georgina Rodríguez usa as redes sociais para revelar o seu dia a dia e, por vezes, há pormenores que mostram que, apesar de ser companheira do melhor jogador do mundo e de ter ao seu dispor todas as comodidades, também mantém alguma normalidade.

Esta quinta-feira, 16 de julho, por exemplo, a jovem espanhola partilhou no Instagram uma fotografia onde posa de forma sensual, sentada no banco de trás de um carro e na legenda lê-se: “Algumas celebrações são muito especiais, apesar de não parecerem à primeira vista”.

E nesta imagem o que deu nas vistas foi mesmo o facto de Georgina Rodríguez ter numa mão uma carteira da Hermès que tem lista de espera de tão desejada que é (e apesar de poder custar mais de 15 mil euros) e também está a usar uns chinelos da marca cujo preço ronda os 500 euros, mas na outra mão segura uma sandes embrulhada em papel de alumínio.

Este é um contraste completamente inesperado, já que a refeição improvisada não poderia ser mais simples e acessível, contrariamente a tudo o resto.

O comentário de Georgina Rodríguez deixa transparecer que a jovem espanhola e o craque madeirense têm algo para comemorar, mas, para já, desconhecem-se os motivos.