Reprodução Instagram, DR

Foi precisamente há uma semana que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho deram as boas-vindas às filhas gémeas. O casal não podia estar mais feliz com a chegada das pequenas Alba e Júlia e, esta quarta-feira, 15 de julho, o namorado da atriz decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma nova fotografia das meninas.

Na imagem, é possível ver Miguel Mouzinho ladeado pelas duas meninas num momento de pura ternura, que parece já estar a conquistar as redes socias. Em uma hora, a publicação conquistou mais de 2 mil 'gostos'.

Recorde-se que Miguel Mouzinho e Débora Monteiro estão juntos há cerca de oito anos.