Ao longo dos últimos meses em que vimos os nossos dias condicionados por causa da pandemia Covid-19, Rodrigo Guedes de Carvalho foi deixando alguns conselhos nas redes sociais, realçando essencialmente a necessidade de manter o distanciamento e respeitar as regras sugeridas pelas autoridades sanitárias.

O jornalista da SIC disse várias vezes, em direto ou na sua página de Instagram, que também ele estava a cumprir as recomendações, mantendo-se afastado dos seus filhos e dos seus pais de forma a protegê-los. As novas tecnologias ajudaram a encurtar as distâncias e ainda hoje é o telefone que lhe permite matar saudades da mãe, por exemplo.

“A página é pessoal, não preciso de um motivo para regressar à minha mãe, que não seja o porque sim. Ela tinha 18 anos quando me trouxe à vida, que procuro levar com a calma inquieta do espanto permanente”, começou por escrever no Instagram, na legenda de uma fotografia antiga e já gasta pelo tempo.

“A minha mãe tem sentido de humor e sempre, mas sempre, detestou a estupidez. Educou-me a permitir que também eu lhe ensinasse o que viesse a saber antes dela. E assim temos andado. Ainda agora nos fartámos de rir ao telefone. Foi um dia bom. Guardem os dias bons”, aconselhou ainda os seus seguidores.