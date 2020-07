FOX

O trágico desaparecimento de Naya Rivera deixou os internautas chocados e surpresos. Sentimentos que só aumentaram depois de se saber que o corpo, já sem vida, foi encontrado no mesmo dia que Cory Monteith, com quem tinha contracenado na série Glee, morreu, há 7 anos.

Apesar do elenco já ter prestado uma bonita homenagem perto do rio onde Naya terá desaparecido (veja aqui), Lea Michele, uma das personagens principais da série, fez questão de homenagear os dois amigos nas redes sociais.

»Elenco de 'Glee' amaldiçoado?«

Na sua conta de Instagram a atriz começou por publicar uma fotografia do ator e de seguida uma fotografia da atriz, as duas a preto e branco. Além destas fotografias publicou ainda uma fotografia do elenco junto. Ora veja na galeria abaixo.

Recorde que, recentemente, Lea Michele esteve envolvida numa série de polémicas - saiba mais aqui.

1 / 3 2 / 3 3 / 3