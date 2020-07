Instagram

José Carlos Malato está a passar por um momento delicado. O apresentador da RTP está triste com a morte de um dos seus fiéis amigos. “Adeus, querido Xico. ❤️ Um eterno bebé com um coração do tamanho do Monte. Que ele sempre guardou como se fosse dele. Que era dele. Vamos sentir muito a tua falta, meu bom gigante. Ficas connosco para sempre!”, escreveu Malato no Instagram, na legenda de uma fotografia do seu cão.

Foram muitos os seguidores do profissional de televisão que lhe deixaram palavras de apoio. “Ninguém está preparado para partidas sem regresso. Malatinho recorda apenas o prazer que te deu e o bem que lhe proporcionaste. A saudade é sempre muito triste, mas meu querido para ti um olhar de muito carinho”, “Um beijinho no seu coração” ou “Abraços bem apertados”, lê-se entre muitos outros comentários.