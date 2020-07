Instagram

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram pais pela primeira vez em 2016, quando adotaram Titi, agora com sete anos, no Malawi. Em junho do ano passado, o casal repetiu a experiência com Bless, de cinco anos, também nascido naquele país africano. E agora, dez anos depois de terem assumido o seu amor, o ator e a influencer vivem mais um momento de grande felicidade: o nascimento de Zyan, o seu primeiro filho biológico, na última quarta-feira, 8 de julho.

1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

Giovanna Ewbank escolheu duas fotografias a preto e branco para assinalar este momento nas redes sociais e escreveu: “Bem-vindo meu amorzinho! Que a nossa jornada seja linda...porque EU TE AMO MUITO!!!❤️”.

Instagram

Também Bruno Gagliasso publicou as mesmas imagens na sua página de Instagram e mostrou o seu orgulho na família que está a construir ao lado da influencer: “Bem-vindo à nossa família 🌻❤️ #paide3”.