Foi um imprevisto que se tornou num vídeo viral nas redes sociais. Os duque de Gales e da duquesa da Cornualha, Carlos e Camila, visitaram a sede de de supermercados Asda, esta quarta-feira, dia 8 de julho.

Enquanto falava com Carlos, um funcionário foi perdendo o equilíbrio à medida que falava com o pai de William e Harry, como pode ver no vídeo acima. O homem acaba mesmo por desmaiar à frente do príncipe, que ficou em choque, enquanto alguns colegas e seguranças o socorriam.

O homem acabou por recuperar os sentidos e Carlos voltou a retomar a conversa certificando-se que estava bem, apesar de manter sempre a distância de segurança necessária em tempos de coronavírus.

Veja o vídeo acima!