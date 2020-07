Instagram

A poucas semanas de conhecer a primeira filha, Sara Prata tem aproveitado para partilhar os momentos da reta final da gravidez com os seus seguidores nas redes socias. Entretanto, esta quinta-feira, 9 de julho, a atriz aproveitou para destacar o apoio constante do namorado, João Leitão, durante a gravidez.

"Estás tão bonita, amor”, foi o que ele me disse quando me viu aqui deitada depois de mais um exame feito no sossego do lar. Partilho isto pois tem sido tão importante ter o apoio e carinho constante deste meu companheirão. Os pais/parceiros são essenciais durante a gravidez", começou por escrever, enumerando, em seguida, as limitações impostas aos pais durante o acompanhamento da gestação, devido à atual pandemia que se vive.

"Têm sido tempos loucos e todas temos vivido histórias diferentes. Umas sem os pais nos exames, na primeira ecografia, outras em que as mães que não podem ter o pai junto delas no parto. Tantos direitos conquistados que se “perdem” nas regras de contenção do vírus... Mas o amor continua com as mesmas regras. É tão bom sentir este amor, esta segurança, sentir que estamos os dois grávidos, felizes e ansiosos por logo, logo receber a miúda nos nossos braços", frisou.

"Mães, informem-se, vão atrás daquilo que vos permita viver este momento da forma mais humana e como sempre sonharam. E pais/parceiros, estejam sempre ao lado das mães, é tão bom estarem lá, acreditem. Afinal de contas, este momento é nosso", rematou.