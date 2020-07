Reprodução Instagram, DR

Foi precisamente há um mês, no dia 9 de junho, que Rita Ribeiro perdeu a mãe. A veterana atriz, Maria José de Basto, morreu aos 92 anos, após 57 dias internada numa unidade de cuidados paliativos.

Nas redes sociais, Rita Ribeiro recordou a mãe com um registo fotográfico das duas, referindo que "Faz hoje um mês" que perdeu a progenitora.

Maria de José de Basto foi uma das mais reconhecidas atrizes do seu tempo, tendo pisado os palcos do teatro durante 82 anos. "A minha mãe não sentia muita justiça para com ela, acho que ela não foi reconhecida dentro de todo o talento que tinha. Acho que ela ficou um bocado aquém daquilo que poderia ter sido", lamentou Rita Ribeiro, em declarações a Manuel Luís Goucha, no programa Você na TV, dias após a morte da mãe.

"Ela tinha 400 euros de reforma com 82 anos de teatro. Acho que não vale a pena dizer mais nada", sublinhou a atriz, adiantando que há muitos mais casos semelhantes na classe artística.