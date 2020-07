Foi há um ano que Luís Borges viveu um dos momentos mais dolorosos da sua vida: a perda da mãe adotiva, Maria do Céu. Assim, esta quinta-feira, 9 de julho, o manequim decidiu prestar uma sentida homenagem à mãe nas redes sociais, recordando-a com saudade.

"Mãe, Hoje faz um ano que partiste e deixaste um grande vazio dentro de mim

Adorava escrever-te algo bonito, mas não consigo.

Hoje o meu coração dói mais que nos outros dias.

Tenho muitas saudades tuas!



AMO-TE"

Recorde-se que em 2016, Luís Borges abriu o coração a Daniel Oliveira, no programa Alta Definição, onde contou ter sido abandonado pela mãe biológica quando tinha apenas dois meses de vida. "A minha progenitora deixou-me num quarto de pensão e foi comprar droga para consumir. Pediu à senhora da pensão para cuidar de mim e não voltou. Foi presa pela polícia e deportada para Cabo Verde. Teve a opção de me levar a mim e ao meu irmão com ela, mas disse que não queria", confidenciou na altura.