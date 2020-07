Reprodução Instagram, DR

Foi para grande surpresa dos fãs que Mia Rose e Miguel Cristovinho anunciaram o fim da relação de seis anos - incluindo quase três de casamento - na última segunda-feira, 6 de julho.

Entretanto, ainda no rescaldo da separação, a artista tem aproveitado para desfrutar de momentos em família, como a própria fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais. Esta quarta-feira, 8 de julho, Mia Rose publicou uma fotografia em que surge na companhia do irmão, aproveitando para frisar na legenda da imagem que "a família é tudo".

Recorde-se que Mia Rose e Miguel Cristovinho são pais de um menino, o pequeno Mateus, de dois anos. Tal como a cantora, também o vocalista dos D.A.M.A aproveita para passer tempo em família.