Reprodução Instagram, DR

Foi no início de março que Diogo Piçarra e Mel Jordão deram as boas-vindas à primeira filha. Desde então, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais o crescimento da menina através de vários vídeos e fotografias.

Esta quarta-feira, 8 de julho, o artista brindou os fãs com uma nova fotografia da pequena Mel, que surge sorridente perante a objetiva. "Quando te apercebes que tens os paizinhos só para ti, todos os dias, a toda a hora", escreveu na legenda da imagem que gerou diversas reações.

"Coisa mais linda"; "O meu coração não aguenta" e "Sorrisos lindos", pode ler-se entre os vários comentários à publicação.

Reprodução Instagram, DR