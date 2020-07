Instagram

“Hoje é o Aniversário da Minha Rainha, O Meu Porto de Abrigo, a Minha Melhor Amiga, a Mulher da Minha Vida. Te amo nesta Vida e em todas as que vierem. Parabéns!!!❤”, escreveu Mariza no Instagram, na legenda de uma fotografia onde posa com a mãe, Isabel Nunes.

A fadista não tem por hábito revelar muito da sua vida pessoal nas redes sociais, mas recentemente também assinalou o aniversário do seu único filho, Martim, de nove anos. Espreite aqui!