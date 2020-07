Tiago Caramujo

Esta sexta-feira, 3 de julho, foi um dia especial para Carolina Patrocínio. A apresentadora estreou o seu primeiro programa na SIC Mulher, o magazine de lifestyle What's UP? TV. Um marco importante na sua carreira que Carolina Patrocínio fez dedicar ao pai, Pedro Patrocíno, que está internado desde o final do mês de maio, devido a uma bactéria no coração (saiba mais aqui).

"Estreia. Dedico ao meu pai que me ensinou a não ter medo de errar", começou por escrever na sua página de Instagram.

"Desta vez, vai assistir desde a cama do hospital onde está há mais de um mês. Se tudo me correr mal, pelo menos sei que o mantive entretido durante uma hora e assim relembro-me do papel mais nobre da televisão: fazer companhia", rematou.

Reprodução Instagram, DR