1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

“Estas fotografias têm que ficar para a posteridade. O dia em que pedi ao pai para te vestir, Esperança. Look básico de calções e body com gola (já escolhido, claro!). Ficaste assim! 😂 😂 😂”, escreveu, divertida, Sofia Fernandes na legenda de duas fotografias da sua filha partilhadas no Instagram.

As imagens divertiram os seguidores da repórter do E-Especial porque o body está claramente vestido ao contrário, já que as molas do mesmo deveriam ficar para trás e não para a frente.

>> Sofia Fernandes impressiona seguidores com as semelhanças entre os filhos: "São iguais"

Instagram

Ainda assim, há admiradores da profissional da SIC que consideram que “poderia ser muito pior”. “Não está mal... o meu já vestiu cuecas ao contrário (entenda-se vestir uma perna na cintura)”, relata uma internauta. “Todos os homens vão achar que está bem vestida e não vão perceber que a camisola está ao contrário, com a frente para trás. 🤣🤣🤣🤣 Se o olhar da Esperança falasse: ‘oh pai isto não é um polo com folhos ahahahah’”, brinca outra.

Sofia Fernandes e José Barbosa casaram-se a 30 de setembro, de 2011, no Santuário do Cristo Rei, em Almada. Desta união, além de Esperança, nasceu ainda Sebastião, de três anos.