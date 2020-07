Instagram

“Momentos doces ❤️”. Foi esta a legenda escolhida por Orsi Fehér para descrever uma fotografia onde surge a beijar com ternura a sua primeira filha, India, que nasceu a 17 de junho.

Recorde-se que na festa do décimo aniversário do Fama Show, em 2018, a ex-modelo e empresária revelou estar a viver com o companheiro – cuja identidade opta por não revelar - em Cannes, França, e que ter um filho fazia parte dos planos de casal.

Orsi Fehér é irmã de Miklós Fehér, o futebolista húngaro que morreu, a 25 de janeiro de 2004, no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, enquanto defendia as cores do Benfica contra o Vitória de Guimarães.

