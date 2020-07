Getty Images

No início de outubro do ano passado surgiram rumores de que Adele estaria a namorar com um ex-namorado de uma conhecida modelo britânica. Trata-se do rapper Skepta, que namorou com Naomi Campbell em 2018.

Entretanto, o cantor lançou uma música ‘Mis Check’ que seria um lamento pelo fim do namoro com a cantora e a dificuldade em lidar com as emoções. Na mesma canção, Skepta também parece falar do seu relacionamento com a modelo.

No entanto, os rumores ressurgiram após o rapper ter comentado uma das últimas publicações de Adele, deixando uma nota enigmática: “Finalmente consegui a tua senha do Instagram, lol”, escreveu. A artista de 32 anos respondeu com emojis amorosos, fazendo com que os fãs fiquem empolgados.

Quem também fez um comentário foi Naomi, mas não no Instagram de Adele. A celebridade de 50 anos escreveu "mascarado", juntamente com emojis de três corações vermelhos, na fotografia onde o rapper surge com uma máscara facial.

Será que a cantora e a modelo estão a lutar pelo mesmo homem?