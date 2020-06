Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de abril que Carolina Patrocínio deu as boas-vindas ao quarto filho, o pequeno Eduardo. Desde então, a apresentadora tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens do menino.

Ainda no último domingo, a estrela da SIC partilhou várias fotografias do fim de semana em família, destacando-se duas imagens do menino, conforme pode ver mais abaixo.

O Eduardo é um encanto!”, comentou um internauta, seguindo-se comentários como “Que bebé lindo!”, “Tão grande e fofinho” e “É a carinha da mãe”.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento da apresentadora com Gonçalo Uva. O casal é também pai de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.

