A desfrutar de uns dias de descanso com a família, no Alentejo, Jorge Corrula tem aproveitado para partilhar com os seus seguidores nas redes sociais novas fotografias da filha bebé, a pequena Mel, de cinco meses.

"Não é só como passas o Tempo, a companhia também alonga as horas, e os Dias pintados assim tornam o Verão eterno", escreveu o ator na sua página de Instagram.

De salientar que estas férias em família coincidiram com o 14.º aniversário do relacionamento de Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes, que são também pais de Beatriz, de sete anos.