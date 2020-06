Este sábado, 27 de junho, foi dia de festa na casa de Júlia Belard. O filho da atriz, o pequeno Matias, completou três anos. Uma data que Júlia Belard fez questão de assinalar com uma celebração a preceito, que partilhou com os seus seguidores nas redes sociais através de um pequeno vídeo e uma mensagem dedicada ao menino.

"Três anos de vida! Celebramos os três anos do Matias num ano atípico. Um ano que tem sido difícil de digerir e cujo futuro ainda tão incerto em nada contribui para nos descansar", começou por escrever.

"Nesta altura, torna-se quase impossível não pensar também no futuro dos nossos filhos, das nossas crianças. Como preparar os nosso bebés (porque aos nossos olhos são ainda bebés) para a vida, com todos os seus desafios, adversidades e imprevisibilidades?", continuou.

>> Atualmente com 50 quilos, Júlia Belard volta a falar sobre a perda de peso e admite: "Ainda tenho um bocadinho de diástase da gravidez" <<

"Acabamos sempre por questionar: será que os protegemos demais? será que somos demasiado exigentes em determinadas alturas? Como alcançar um equilíbrio perfeito? Difícil dizer. Um dia, espero que o Matias olhe para trás e que encontre nestes momentos todo o amor, força, coragem, confiança e esperança para enfrentar a vida. Nunca esquecendo que esta rocha que é a família e os pilares que são os seus amigos estarão sempre lá, na sua estrutura e no seu coração. A vida não é perfeita. As coisas nem sempre acontecem como imaginamos ou como sonhamos", salientou.

>> Júlia Belard recorda como superou problema de saúde nos ovários: "Vivi angustiada durante anos a achar que nunca iria conseguir ter filhos" <<

"Muitas vezes surgem obstáculos. Às vezes sentimo-nos tristes, inseguros ou desanimados. Todas as emoções fazem parte desta viagem e a sua beleza reside aí mesmo. A vida também é surpreendente, coisas magníficas, maravilhosas e inesperadas acontecem. Há que erguer a cabeça e seguir sempre em frente. Muitos parabéns meu amor. Não há dia em que não me sinta agradecida, perdida de amor e muito orgulhosa! A Mãe ama-o com todas as forças que tem", rematou.

Recorde-se que Matias é fruto da relação da atriz com Francisco Sérvulo Correia.