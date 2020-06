1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Depois de 12 anos ao lado de Chris Martin, vocalista dos Coldplay, Gwyneth Paltow e o cantor decidiram divorciar-se em 2016, tornando popular a expressão 'separação consciente'. Desde então, o ex-casal refez a sua vida, mas sempre se manteve unido.

Paltrow voltou a casar com o produtor Brad Falchuk e Chris Martin namora com a atriz Dakota Johnson. Os quatro chegaram a passar férias juntos em junho do ano passado.

Na semana passada, Paltrow, de forma assinalar o Dia do Pai partilhou imagens da filha Apple ao lado do cantor dos Coldplay e ainda uma do filho Moses com Chris Martin, o seu ex-marido, ao lado do seu atual marido, Brad.

