Fernanda Serrano é uma mãe orgulhosa e não o esconde. Apesar de continuar a preservar a identidade das filhas mais novas, Maria Luísa, de 11 anos, e Caetana, de quatro, quando publica fotografias nas redes sociais, a atriz não resiste a partilhar imagens das meninas.

Esta segunda-feira, 29 de junho, a artista brindou os seus seguidores com uma fotografia encantadora da caçula da família e escreveu: “Acordar com esta maravilhosa imagem é o Melhor da Vida! Boa semana a todos! 🦋”.

Fernanda Serrano é ainda mãe de Santiago, de 15 anos, e de Laura, de 13, todos nascidos do seu casamento de 15 anos com o empresário Pedro Miguel Ramos, de quem se separou no verão passado.