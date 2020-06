Instagram

28 de junho de 2011. Foi este o dia em que o país ficou em choque com a morte de Angélico Vieira, na sequência de um grave acidente de viação sofrido três dias antes quando circulava na A2 em direção ao Porto.

Rita Pereira, que manteve durante vários anos uma relação amorosa com o cantor dos D’ZRT, não esqueceu esta data e prestou-lhe uma homenagem sentida, mas discreta, nas redes sociais. “9 anos”, escreveu a atriz nos Instastories, onde colocou a imagem de umas asas brancas de anjo.

De referir que, na altura do trágico acidente, Rita Pereira e Angélico Vieira já não estavam juntos, mas mantinham uma relação de grande cumplicidade e a atriz foi o grande suporte da mãe do cantor, Filomena Vieira, durante as cerimónias fúnebres e nos meses que se seguiram.

Há cerca de cinco anos, a estrela da TVI refez a sua vida amorosa ao lado do DJ e produtor francês Guillaume Lalung com quem tem um filho, Lonô, de um ano e meio.