Kate Hudson decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quinta-feira, 25 de junho, a atriz partilhou com os internautas um momento de ternura com a filha, Rani Rose, de quase dois anos.

"Amo os meus bebés com a liberdade de saber que são diferentes de mim e de apoiar seu direito humano à individualidade. Simplesmente, amo-os infinitamente", começou por escrever na legenda de uma fotografia em que surge num momento de grande cumplicidade com a filha, durante o banho.

"Vão cometer erros, as pessoas falham, ser humano é ser imperfeito. Queríamos de outra maneira? Perfeição... o que é isso afinal? Mas quando nos abraçamos, quando amamos, podemos perdoar. Quando amamos, transcendemos todo o ruído negativo. Quando escolhemos o amor, escolhemos a boa vida. E se achas que o amor não te escolheu, lembra-te de alguém lá fora, muitas pessoas lá fora estão prontas para partilhar amor contigo. Escolher o amor significa que nunca estás sozinho", rematou.

Recorde-se que Rani Rose é fruto do relacionamento de Kate Hudson com Danny Fujikawa. A atriz é também mãe de Ryder, de 16 anos, fruto da relação com Chris Robinson, e Bingham, de oito, da união com o vocalista dos Muse, Matt Bellamy.