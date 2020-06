Depois de falar do caráter e qualidades de Pedro Lima aquando da sua morte, Nilton deixou uma mensagem direta a quem, nos últimos dias, deu alegados pormenores sobre a vida e as circunstâncias da morte do ator de 49 anos.

»Anna Westerlund quebra o silêncio: “O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável”«

"Eu estive aqui alguns dias a ponderar e a segurar-me para não falar sobre este tema mas eu tenho de falar porque fazer-me-ia igual confusão se fosse sobre alguém que eu não conheço", começa por dizer o humorista, amigo próximo do ator.

"Eu gostava de falar dos abutres que, nos últimos dias, apareceram para contar segredos que sabiam sobre o Pedro Lima e a sua família, abutres que dizem que ‘ah, sei de alguém que falou com a família… Epá… se vocês sabem, calam-se", comenta de forma segura.

Reprodução Instagram, DR

Nilton explicou que importa sim salvar o caráter e a humanidade do ator, sentida em comum por todos aqueles que pertenciam ao seu círculo de amigos.

"Não merece que pessoas que se cruzaram com ele de alguma forma de repente venham contar tudo e mais alguma coisa e inventar outras tantas numa lógica de auto-promoção. Isso é é ser um abutre. E se há ser que não merecia isso e não era assim era o Pedro Lima . Metam-se nas vossas vidas! Se sabem, calem-se, se não sabem, calem-se duplamente. Vamos ser melhores pessoas porque era isso que o Lima era. Um gajo do caraças", conclui o humorista no vídeo que pode ver acima.

