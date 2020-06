Instagram

Vera Kolodzig é mãe de Mateus, de cinco anos, e desde sempre que optou por proteger a identidade do filho, não revelando o seu rosto nas redes sociais. Contudo, sempre que partilha uma fotografia do menino, fruto da anterior relação com o ator Diogo Amaral, a imagem faz sucesso entre os seus fãs.

Desta vez, a imagem escolhida pela atriz mostra-a a olhar para o filho e tem como objetivo lembrar a importância de estar atento ao que as crianças têm para dizer. “Esta sou eu, a ouvir o Mateus, a tentar conectar da melhor forma, a praticar os valores da Parentalidade Consciente que aprendi com a @miafulness . Comecei a pesquisar sobre o seu trabalho ainda o Mateus era um feijão na minha barriga. Ou talvez um pêssego vá. Ainda estava a tentar perceber que tipo de mãe queria ser. Nem sempre é fácil praticar os melhores valores e intenções, mas estar consciente disso acredito que já importante”, escreveu Vera Kolodzig na legenda.

A atriz vive atualmente um momento feliz ao lado do novo namorado, Rúben Maio. Saiba mais aqui!