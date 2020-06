Instagram

“Conheci-te numa manhã de sol em dezembro de 2011. O encontro estava marcado para o Clube de Chinquilho em Alcântara. Sonhava há anos receber-te em Lisboa e aquele telefonema da produtora, uns meses antes, parecia ainda meio irreal. Na véspera da tua chegada, passei o dia e a noite a cozinhar. Não preguei olho. E não foi por não saber jogar chinquilho (nunca tinha ouvido falar daquilo, sequer!). Farias anos hoje e percebo agora que me sentia (sinto!) zangado com o teu desaparecimento. Saudades tuas. Uma honra estar envolvido em manter vivo quem eras, quem és. Até sempre”, escreveu Ljubomir Stanisic no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge a usar uma camisola com uma imagem de Anthony Bourdain, a pessoa a quem este texto emotivo é dirigido.

O conhecido chef de cozinha e apresentador de televisão pôs fim à sua própria vida a 8 de junho de 2018, num quarto de hotel em Estrasburgo, França, onde se encontrava para gravar o seu programa Parts Unknown, no qual deu a conhecer restaurantes de todo o mundo. Tinha 61 anos.