Reprodução Instagram, DR

Núria Madruga tem motivos para celebrar. Esta quarta-feira, 24 de junho, os filhos mais velhos da atriz, os gémeos Salvador e Sebastião, completam nove anos. Uma data que Núria Madruga fez questão de assinalar nas redes sociais com uma enternecedora fotografia dos dois meninos.

"Nove anos, meus Amores! Parabéns!!! Que sejam SEMPRE muito felizes. Amo-vos", pode ler-se na legenda da imagem em que os dois irmãos surgem, sorridentes, lado a lado.

Recorde-se que além de Sebastião e Salvador, a atriz é mãe do pequeno Lourenço, de dois anos. As três crianças são fruto do casamento com Vasco Silva.

Reprodução Instagram, DR