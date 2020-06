Herman José encontrou Lourenço Ortigão e Kelly Bailey na praia e fez questão de registar e partilhar o momento nas redes sociais.

“Desconfinando na praia com o Lourenço Ortigão e a Kelly Bailey com a esperança de que me infetem com a sua juventude, a sua alegria e a sua imensa simpatia!”, escreveu Herman José no seu Instagram.

