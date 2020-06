Reprodução Instagram, DR

No último sábado, 20 de junho, o país acordou com uma notícia inesperada: a morte de Pedro Lima, aos 49 anos. O ator foi encontrado sem vida na praia do Abano, em Cascais.

Entretanto, nas redes sociais, multiplicam-se ainda as homenagens ao artista. Esta terça-feira, 23 de junho, dia em que se realizam as cerimónias fúnebres de Pedro Lima, Sofia Ribeiro deixou uma mensagem de alento à família do ator.

"Escolho não me “despedir”. Que porra de escolha esta nos dias de hoje, que assombra e divide o coração da razão? Que porra toda é esta, que todos estamos a viver e que nos priva até, da despedida?", começou por escrever, referindo-se à atual pandemia que vivemos.



"Eu hoje escolho, contrariada mas escolho, não me ir despedir. Na esperança que estes tempos turvos, não nos roubem mais ninguém querido. O meu abraço profundo para ti, Anna e para os teus lindos filhos. Força! Descansa em paz querido Pedro", rematou.