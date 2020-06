Instagram

Pedro Lima foi encontrado morto no último sábado, 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais. O ator pôs fim à sua própria vida, deixando a mulher, Anna Westerlund, os quatro filhos que têm em comum, Ema, Mia, Max e Clara, e ainda um filho mais velho, João Francisco, nascido de uma anterior relação com Patrícia Piloto.

>> Liliana Campos devastada com a morte de Pedro Lima: “Faltam-me as palavras”

As homenagens sucedem-se nas redes sociais e também Sofia Cerveira deixou uma mensagem na qual expressa a sua tristeza e pede mais compaixão pelo momento difícil que a sua família está a atravessar.

>> A comovente mensagem da irmã de Pedro Lima: “Não sei para onde vou”

Instagram

“Depois de um fim de semana tão emotivo, a semana começa. Com esforço. Cinzenta. Triste. Muito triste. Mas com um alerta que não devemos, nem podemos, ignorar. Temos de estar atentos, mais do que nunca, aos que nos rodeiam. Olhemos para o outro, com olhos de ver. Saibamos estar disponíveis. Com tempo. Para ouvir. Os anseios. A inquietude. Ou para aquele abraço tão cheio que faz milagres. E traz o amor. Que Nosso Senhor nos permita a sensibilidade e o discernimento para encontrar os sinais de ajuda no próximo, mesmo quando tudo parece estar bem... Muitas vezes, não está. E tão difícil é de decifrar”, começou por escrever a apresentadora do E-Especial, da SIC.

>> >> Anna Westerlund quebra o silêncio: “O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável”

“As minhas orações estão todas com a família querida do Pedro que neste momento precisa, acima de tudo, do respeito de todos. Parem, por favor, de julgar. Ninguém tem esse direito. Ninguém! Já é tudo tão duro de suportar. Caiam na real e respeitem a memória do Pedro. Por favor”, apelou Sofia Cerveira.

Veja no vídeo abaixo a homenagem emotiva de Liliana Campos a Pedro Lima no programa Passadeira Vermelha: