Muito ciosa da sua vida privada, foram raras as vezes em que Sandra Barata Belo mostrou o seu filho, Baltazar, de dois anos e meios, nas redes sociais. Com esta imagem agora partilhada, a atriz quer alertar para a necessidade de haver mais compaixão e empatia entre as pessoas, para que cada um possa aceitar as diferenças do outro.

“O cão apaixonou-se pelo homem. O miúdo apaixonou-se pelo cão. Estão literalmente à molhada, embora o homem só quisesse levar com raios de sol, leva com estes dois belos animais em cima. Leva com baba, saliva, pêlos, gargalhadas e patadas.

Não há nada para explicar. Aconteceu. O amor acontece. Nos animais, nas crianças em algumas mulheres e também nalguns homens. A vontade é primária, vem do interior, do instinto agora castrado, agora pensado e medido. Os amigos são por conveniência. O outro é julgado por comportamento, cor, género. O outro não é admirado é uma ameaça. É diminuído, por tudo e por nada. Por ter e não ter. Não nos encorajamos não sabemos escutar. Há demasiado ruído para tanto silêncio.

Enquanto obedecermos a um Deus menor, e andarmos curvados sobre o nosso umbigo dificilmente veremos o céu e o amor continuará a ser uma definição patética obsoleta, e não conseguirá ser maior”, escreveu Sandra Barata Belo no Instagram.

Recorde-se que Baltazar é o único filho da atriz, que atualmente vemos na pele de Verónica Blanco na novela Nazaré, da SIC. Sandra Barata Belo nunca revelou a identidade do companheiro e pai do menino.