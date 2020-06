Esta terça-feira, dia 20, no dia em que são realizadas as cerimónias de Pedro Lima, que foi encontrado morto no sábado 20 de junho, Rita Pereira deixou uma mensagem que ouviu do ator e que sempre guardou.

»» FILHO MAIS VELHO DE PEDRO LIMA DEIXA MENSAGEM AO PAI: "PERDI O MEU MELHOR AMIGO”

"Portugal tem o vício da emoção e não da reflexão”, diz o texto que foi gravado nas notas do telemóvel da atriz no dia 30 de março de 2015.

“Isto foi ele que me disse, numa sala de acotres, quando conversávamos nom intervalo das gravações. Eu escrevi nas notas do telemóvel para nunca mais me esquecer. Agora ainda faz mais sentido“, revelou Rita Pereira sobre a frase que pertencerá ao ator (a atriz não mencionou o seu nome).

»» Liliana Campos esclarece que Pedro Lima não deixou carta de despedida