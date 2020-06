Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de março que Pimpinha Jardim e Francisco Spínola deram as boas-vindas ao terceiro filho, o pequeno Tomás. Desde então, a filha mais velha de Cinha Jardim tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens do bebé.

Esta terça-feira, 23 de junho, Pimpinha Jardim partilhou uma entendedora fotografia do menino, de três meses, com o irmão mais velho, Francisco, de oito anos.

"Lindos"; "Que amores" e "Maravilhosos", escreveram alguns dos seguidores da repórter da TVI, mostrando-se também impressionados com o crescimento do pequeno Tomás. "Está enorme", pode ler-se.

Recorde-se que além de Tomás e Francisco, Pimpinha Jardim e Francisco Spínola são também pais de Raúl, de cinco anos.

