Evan Agostini

A relação entre Elizabeth Hurley e Steve Bing nem sempre foi fácil, mas o antigo casal parece ter voltado a aproximar-se no ano passado. Após a morte trágica do produtor, que saltou do 27º andar do seu apartamento, a atriz quebrou o silêncio e prestou uma homenagem ao ex-companheiro.

"Estou tão triste em saber que Steve não está mais connosco", começou por escrever na publicação com uma série de imagens dos dois juntos. "O nosso tempo juntos foi muito feliz e, embora tenha havido momentos difíceis, as memórias de um homem tão querido e gentil são o que importam", continuou.

O produtor e a atriz, ambos de 55 anos, têm um filho, Damien, que completou 18 anos no passado dia 4 de abril. "Tornámos-nos próximos novamente no último ano e falámos pela última vez no aniversário de 18 anos do nosso filho. Esta é uma notícia devastadora", rematou.

Recorde-se que Steve Bing, que é herdeiro de uma fortuna avaliada em 600 milhões de dólares, exigiu um teste de ADN para confirmar a paternidade do filho.