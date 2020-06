Instagram

“A morte do Pedro surpreendeu toda a gente porque o Pedro era feliz. Supostamente feliz. Ao longo dos últimos dois dias várias pessoas falaram de como não conhecemos o outro. Que cada um de nós tem angústias, tristezas e sofrimento escondido. Hoje, para além de celebrarmos o Pedro, vamos abordar a mente e a depressão. A vida, no fundo”, escreveu Cristina Ferreira no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado de Pedro Lima.

O ator foi encontrado morto no último sábado, 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais. Tinha 49 anos e deixa cinco filhos: João Francisco, de uma anterior relação com Patrícia Piloto, e Ema, Mia, Max e Clara, da atual relação de duas décadas com a ceramista Anna Westerlund.