Pedro Lima nunca escondeu que a sua grande paixão era o surf e partilhava com frequência detalhes da sua vida ligada à modalidade, recordando inclusive que tudo começou quando tinha apenas 12 anos. Curiosamente, a última publicação do ator fazia referência à competição da Liga MEOSurf, que está a decorrer na Praia da Murtinheira, em Coimbra.

Infelizmente, o ator foi encontrado sem vida este sábado, dia 20, na Praia do Abano, em Cascais, no dia do arranque do evento, que foi também o Dia Internacional do Surf.

Em homenagem, os surfistas, incluindo Frederico Morais, decidiram juntar-se para um último adeus formando um círculo no mar como pode ver no vídeo acima publicado pela Associação Nacional de Surfistas.