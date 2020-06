Kevin Winter

Nas últimas 24 horas o nome Ansel Elgort tem vindo a circular nas redes sociais, mas não pelas melhores razões. O ator da 'A Culpa é das Estrelas' foi acusado de abusar sexualmente uma jovem que na altura tinha 17 anos.

Perante as acusações, Ansel emitiu um comunicado no Instagram dando a sua versão. "Não posso dizer que entendo os sentimentos de Gabby, mas a sua descrição dos eventos não é o que aconteceu", começou por dizer.

"Eu nunca agredi e nunca agrediria alguém. O que é verdade é que em 2014, em Nova York, quando eu tinha 20 anos, Gabby e eu tivemos uma relação breve, legal e inteiramente consensual", afirmou.

Ansel passa a explicar qual poderá ser o motivo da acusação: "Infelizmente, eu não lidei com o término bem. Parei de lhe responder, o que é uma coisa imatura e cruel de se fazer a alguém. Eu sei que essa desculpa atrasada não me absolve do meu comportamento inaceitável quando eu desapareci", explicou.

"Olhando para trás e para a minha atitude, sinto-me enojado e extremamente envergonhado pela forma como agi. Eu sei que preciso continuar a refletir, aprender e trabalhar para crescer em empatia", rematou.

Reprodução Instagram, DR