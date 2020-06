Reprodução Instagram, DR

Este sábado, 20 de junho, o país acordou com uma notícia inesperada: a morte de Pedro Lima, aos 49 anos. O ator foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais.

Fernanda Serrano, amiga de longa data do artista e com quem co-protagonizou recentemente a peça, Os Vizinhos de Cima, lamentou a morte do ator, dedicando-lhe uma mensagem emotiva nas redes sociais.

"Tu eras o Amigo que me dava a mão. O que estava Sempre lá. Tinhas Sempre a palavra certa. Não te irei conseguir retribuir nunca a Amizade, o Carinho, o Exemplo! O meu Herói! O nosso Herói! Levaste o meu coração contigo", escreveu, partilhando ainda uma fotografia ao lado do ator e da mulher, Anna Westerlund.