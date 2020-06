Instagram

Vera Kolodzig começou a trabalhar em televisão ainda muito jovem, mas desde sempre fez questão de manter a sua vida privada longe dos olhares indiscretos. Contudo, a atriz vai partilhando através das redes sociais momentos em família que deixam os seus fãs completamente rendidos.

Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 18 de junho, Vera publicou um momento captado durante os últimos dias de férias na companhia do namorado, Rúben Maio, do filho, Mateus, de cinco anos, fruto da anterior relação com o ator da SIC Diogo Amaral, e do cão da família, Tofu.

Instagram

“Esta foi a nossa casa nos últimos dias - um bungalow maravilhoso, totalmente equipado, com espaço para nós e para o Tofu! Cada vez mais acho importante poder desfrutar de alojamentos que nos permitam cozinhar (dado que a comida vegan nem sempre é fácil de encontrar) e que sejam pet friendly. Agora mais do que nunca é importante apoiar o que é nosso. E o nosso país está cheio de lugares bonitos e recantos únicos. Viemos conhecer a Nazaré e passar uns dias maravilhosos”, revelou a atriz no Instagram.