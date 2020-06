Reprodução Instagram, DR

Sara Matos está radiante. Esta semana, o irmão da estrela da SIC, Afonso Alves de Matos, e a atriz Joana Castro deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Joaquim.

Feliz com o nascimento do sobrinho, Sara Matos tem demonstrado nas redes sociais que é uma tia 'babada’. Ainda esta sexta-feira, 19 de junho, a atriz brindou os seus seguidores com uma enternecedora fotografia do menino com o pai.

“A minha nova capa de telemóvel”, escreveu na legenda da imagem, mostrando-se encantada com este momento entre pai e filho.

Reprodução Instagram, DR