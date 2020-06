Paulo Fernandes

Pedro, o filho de Nuno Markl, festejou o seu 11.º aniversário no passado dia 7 de junho, mas, devido às restrições impostas pela Covid-19, a data não foi comemorada como é habitual.

Contudo, agora que o país está em fase de desconfinamento – e embora o distanciamento social continue a ser fundamental – o pré-adolescente tem direito a comemorar com os amigos e foi o pai quem teve a difícil tarefa de desenhar a cobertura do bolo de aniversário, como o próprio explicou nas redes sociais.

“O Pedro, este ano, não teve bem uma festa de anos - por razões óbvias. Mas no sábado, ainda assim, e respeitando todas as normas de segurança, ele vai ter uma festa liiiiiiiigeirameeeeeeente maior. Mas mesmo só ligeiramente, que festas grandes só em 2021. O pedido dele para a cobertura do bolo não foi Minecraft, YouTube, nada - foi uma cimeira com os animais dele. Os que vivem na minha casa (a Flor e a Chiclete) e os que vivem em casa da mãe (os gatos Mirtilo e Heidi e a cadela Vicky). Foi o meu projecto desta tarde - feito no Procreate de um iPad com o Apple Pencil”, escreveu o humorista no Instagram.

Mais tarde, Nuno Markl voltou a partilhar a imagem com uma alteração: acrescentou Uva, a sua cadela que morreu recentemente, à ilustração.

Veja o resultado final:

Recorde-se que Pedro é fruto do relacionamento entretanto terminado do locutor da Rádio Comercial com a também radialista Ana Galvão.