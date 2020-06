Reprodução Instagram, DR

Tânia Ribas de Oliveira está de parabéns. Esta terça-feira, 18 de junho, a apresentadora celebra 44 anos. Uma data que João Baião, amigo de longa data do rosto da RTP, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma dirigida muito especial dirigida àquela que é um dos grandes amores da sua vida.

“Pára tudo que a minha Tânia, a minha princesa, o meu Amor comemora hoje mais um aniversário”, começou por escrever na legenda de uma fotografia em que surge ao lado de Tânia Ribas de Oliveira.

“Mais um ano e o seu sorriso continua a brilhar no coração de todos nós. Hoje cantamos os parabéns à Tânia, desejamos -lhe muitos anos de vida porque é vida o que nos dá quando nos olha e abraça, mesmo à distância a que o momento atual obriga”, continuou.

“Hoje é dia de festa, hoje, amanhã e depois e depois , porque a vida para a Tânia é sempre uma festa . É maravilhoso ser parte da sua festa e testemunhar o quão mais bonita e mais Mulher ela está. Muitos parabéns meu Amor! Amo-te muito, minha Tânia! Hoje e sempre”, rematou.

Uma publicação que não deixou os internautas indiferentes, incluindo Tânia Ribas de Oliveira que agradeceu as palavras do apresentador com uma mensagem especial.

“Obrigada meu amor!!! A vida contigo é sempre uma festa”, pode ler-se.

Recorde-se que João Baião e Tânia Ribas de Oliveira partilharam o pequeno ecrã durante sete anos, na RTP, e desde aí que mantêm uma sólida relação de amizade.