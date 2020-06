Reprodução Instagram, DR

Sara Barradas decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta terça-feira, 16 de junho, a atriz partilhou um vídeo enternecedor em que é possível ver a sua filha, a pequena Lua, de 14 meses, a dar os primeiros passos.

"Os primeiros mais convictos passos. É muita excitação, a minha claro", pode ler-se na legenda da publicação em que Sara Barradas surge completamente deliciada a observar a filha.

Recorde-se que a menina é fruto do casamento da atriz com José Raposo. O ator é também pai de Ricardo e Miguel, fruto do relacionamento anterior com Maria João Abreu, e avô de dois meninos.