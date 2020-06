Phillip Chin

Stephen Amell deixou os seguidores surpreendidos ao partilhar uma fotografia insólita nas redes sociais: fezes em cima de um telhado. O ator mostrou-se muito revoltado com a situação e explicou que tinha sido a vizinha a fazê-lo por vingança depois da mulher do canadense, Cassandra Jean, a ter alertado.

"A nossa vizinha do lado tem feito uma construção ilegal há mais de três anos. A Cass ficou chateada fazermos todos os possíveis da forma mais amigável. A Cass ligou-lhe várias vezes no 'Memorial Day' [feriado nacional anual nos Estados Unidos que acontece na última segunda-feira de maio]. No dia seguinte ela entrou no nosso quintal e fez cocó no telhado. Esta história é 100% verdadeira", lê-se na legenda da publicação.

Surpresos com o que aconteceu, os fãs fizeram inúmeras questões, nomeadamente sobre quando é que tinha sido captada a imagem. “Eu vi no dia seguinte que ela fez cocó. Foi quando a fotografia foi tirada”, respondeu.