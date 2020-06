1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Aos 43 anos, Paulo Rocha tem uma vida cimentada no Brasil. O ator português atravessou o Atlântico em 2011 para participar numa novela da rede Globo e desde aí nunca mais largou o país onde já construiu uma família.

Esta semana, o ator partilhou algumas imagens de José Francisco, o seu primeiro filho, nas redes sociais. O menino tem dois anos é fruto do casamento do ator com Juliana Pereira da Silva, psicóloga. Espreite as imagens acima!

Em março, o ator foi fotografado pela imprensa brasileira numa praia com o filho.