Cláudia Vieira é uma mãe 'babada'. Prova disso são as publicações das filhas, Maria, de dez anos, e Caetana, de seis meses, que tem partilhado nas redes sociais. Esta terça-feira, 16 de junho, a atriz decidiu brindar os fãs com um vídeo enternecedor da filha mais nova com Caya, a companheira de quatro patas lá de casa.

"Aqui o que tenho de controlar é que a Caetana não trinque a Caya", escreveu em tom de brincadeira.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento da atriz com João Alves. Já Maria é fruto da sua anterior relação com Pedro Teixeira.